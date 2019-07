Circuito Mossoroense de Futebol Amador tem início no dia 4 de agosto

No dia 4 de agosto tem início a XIX edição do Circuito Mossoroense de Futebol Amador, o “Suburbão”. O campeonato, que estava fora do calendário esportivo a 4 anos, terá a participação de 64 times, sendo 32 da zona urbana e 32 da zona rural.

O regulamento e tabela dos jogos do Circuito foram publicados na edição 519 do Jornal Oficial de Mossoró, do dia 19 de julho, e traz todas as regras da disputa. O “Suburbão” será realizado no sistema eliminatório (mata-mata) e será dividido em 4 fases.

Os jogos acontecem na zona rural nos campos da Barrinha, Coqueiro e Piquiri e na zona urbana nos campos da Estrada da Raiz (Raizão), Centro Social Urbano (CSU) do Abolição I e no Nogueirão. As partidas terão início dia 4 de agosto e seguem até o dia 17 agosto, com a grande final.

O regulamento do circuito será apresentado aos participantes nos congressos técnicos na Zona Rural e na Zona Urbana nas seguintes datas e horários:

Zona Rural: Campo do Piquiri: 28/07/2019 – 07:30 Campo do Coqueiro: 28/07/2019 – 09:00 Campo da Barrinha: 28/07/2019 – 10:30 Zona Urbana: Ginásio Pedro Ciarline: 29/07/2019 – 17:30

Seguem em anexo a tabela e o regulamento dos jogos: