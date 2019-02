CINEMA DE MOSSORÓ TEM INDICADOS AOS OSCAR EM CARTAZ COM PROMOÇÃO

Em janeiro, grandes apostas para o cinema são lançadas no circuito comercial, e o Multicine do Partage Shopping Mossoró traz grandes filmes para o período, além de uma nova promoção e um pacote família.

A programação do cinema é diversa em seu estilo, com direito a filmes de animação para as férias como “Wi-fi Ralph” e “Como Treinar seu Dragão 3” e alguns títulos do gênero ação e aventura como “Creed 2” e “Vidro” são atrativos. A comédia nacional “Minha Vida em Marte” é um destaque, o filme alcançou a marca de 3,9 milhões de espectadores em todo o país, além dos indicados ao Oscar, “Green Book” e “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

A promoção e o pacote especial para as famílias foram divulgados no começo do mês de janeiro, e durante a segunda, terça e quarta todos os ingressos são vendidos pelo valor promocional de meia-entrada (R$12,00), já nos finais de semana, foi criado um combo que consiste em dois ingressos adultos mais dois ingressos infantis (entre 3 e 12 anos) por R$50,00 em filmes 2D e R$55,00 em filmes 3D. A promoção e os pacotes não são válidos para feriados, e continuam por tempo indeterminado. A programação completa está no site do Partage Shopping Mossoró (http://www.partageshoppingmossoro.com.br).