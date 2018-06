Cinema Brasileiro Contemporâneo será exibido nas casas de cultura

Um importante acervo da cinematografia brasileira será levada pelo Governo do Estado, através da Fundação José Augusto (FJA), ao interior do Rio Grande do Norte. O Projeto Circuito Cinema nas Casas de Cultura disponibilizará a partir desta semana a Coleção “Cinema Brasileiro Contemporâneo”, produzida pela pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

Na manhã desta segunda-feira(11), o diretor geral da FJA, Amaury Jr. realizou a entrega das obras ao coordenador das Casas de Cultura, Jefferson Tavares.

Uma outra cópia do acervo será destinada à exibição no Centro Cultural Adjuto Dias, em Caicó em programações que destaquem a produção cinematográfica do país.

São 79 longas-metragens brasileiros de produção independente que, nos anos de 2013 e 2014, foram contemplados no programa de fomento de incentivo à qualidade da ANCINE, o qual concede apoio financeiro às empresas produtoras em razão de premiação ou indicação de longas-metragens brasileiros independentes em festivais nacionais e internacionais.

Estarão disponíveis para exibição filmes como “O Palhaço”, “Xingu”, “Corações Sujos”, “À Deriva”, “ O Bem Amado”, “Assalto ao Banco Central”, “Tropicália”, entre outros, que se destacam no atual panorama do audiovisual brasileiro.

Os filmes que compõem a coleção possuem diferentes gêneros e classificações indicativas, de maneira a contemplar os mais diversos públicos e faixas etárias.