Cineclube da UERN traz documentário “O Processo” para Mossoró

Um evento criado numa rede social pelo cineclube Moviola Feminista, do curso de Comunicação Social da UERN traz a Mossoró, nesta quinta-feira (7), o documentário O Processo, de Maria Ramos, sobre os bastidores do impeachment que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, em abril de 2016.

A página do evento, criada em 10 de maio, a uma semana da estreia nacional do documentário, que ocorreu no último dia 17, já conta com 191 pessoas confirmadas e mais 300 interessados no evento, além de ter obtido diversos compartilhamentos por usuários da rede.

Em razão disso, a direção de marketing do Multicine Cinemas, do Shopping Partage, em Mossoró, recebeu uma comissão organizadora do evento, que tinha à frente a professora da UERN Daiany Dantas, para discutir a possibilidade de exibição.

Diante da procura, o cinema contratou a distribuidora e abrirá uma de suas salas para exibição durante toda a semana, encerrando na próxima quarta-feira (13). Uma sala pequena do Multicine conta com 150 lugares.

Os ingressos custam R$ 11 meia e R$ 22 inteira. A procura, desde que foi divulgada a pré-venda, tem sido intensa. “Uma grande quantidade de pessoas já nos procurou inbox, solicitando informações sobre a aquisição dos ingressos e os pontos de venda. Muita gente está se empenhando para que este filme, um documento político de nosso tempo, chegue às telas locais”, explica a professora.