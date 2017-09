Cine Teatro Almeida Castro recebe artista nacional no ano de 1925 – Wilson Bezerra de Moura

Uma caminhada pelo ano de 1925, isto mês de junho, com certezas uma época bem diferente de hoje, mentalidade, costumes e comportamento, longe de ser comparado com uma atualidade moderníssima, mas mesma assim com prazeres suficientes para se organizar para receber em sua cidade um conjunto de sucesso de outras cidades brasileiras.

Foi assim que os mossoroenses se organizaram para receber na cidade, para um show na única casa de teatro, Cine Teatro Almeida Castro, um conjunto de renome nacional, composto de Alexandrino Rosa, acompanhado de sua esposa, a atriz Merícia de Karvallo, e do ator Genuíno de Oliveira, que traduzia na expectativa dos mossoroenses muito bem honraria o nome e a aclamação calorosa da cidade, correspondeu às expectativas do público habitué da tradicional casa de espetáculos Cine Teatro Almeida Castro.

Na mesma época, 1925, segundo noticiado pela edição de O Mossoroense de igual data, Mossoró recebeu a visita de um andarilho de naturalidade alagoana que aqui veio com a finalidade de cumprir sua jornada como andarilho por todos, ou quase todos, os estados brasileiros. Seu nome era José Cavalcante dos Reis, o qual exigiu em troca documentos confirmando sua passagem por esta cidade, naturalmente para fazer prova de sua audaciosa jornada por esse mundo afora, no cumprimento de uma promessa no Sagrado Coração de Jesus.

Da cidade mossoroense seguiu para o Estado do Ceará, e dali, segundo suas declarações, a outras cidades brasileiras, cumprindo sua missão de Fé e esperança de ver atendida sua pretensão. Guardamos lembranças que por aqui andaram outros aventureiros, se não foge a memória, um desses conhecidos por “Pujucão”. Ele vendia um pouco de atração ficando dentro de uma urna toda de vidro, hermeticamente fechada, durante três dias, sem comer nem beber. Só que o público mossoroense o visitou até o momento em que ele bateu no caixão pedindo socorro, antes da data estabelecida, acabando sua proeza de trambicagem.