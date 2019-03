CINE MULHER: UMA HOMENAGEM DA PGE/RN AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte – PGE/RN, fez uma homenagem especial as mulheres pela passagem do dia internacional da mulher, neste dia 08 de março, através do evento “CINE MULHER” realizado no auditório da sede da PGE/RN, com a exibição da comédia “Mulheres Alteradas”, além de música e poesias exaltando as qualidades, lutas e virtudes da mulher nos dias atuais.

Para o Procurador – Geral do estado do Rio Grande do Norte, Luiz Antônio Marinho, “todas as homenagens para as mulheres são poucas, não só pela importância na vida das pessoas de modo geral, vem à lembrança das lutas das mulheres por reconhecimento, pela igualdade, por direitos fundamentais como votar, trabalhar dignamente e ser respeitada. O Dia internacional da mulher reflete um pouco de tudo isso; por exemplo, a participação de grandes nomes na construção de nossa história como Joana D’arc, Frida Kahlo, Maria Quitéria, Maria Madalena, Simone Beauvoir entre tantas outras. Estamos felizes em realizar esta homenagem às mulheres que trabalham nesta casa.

A Corregedora – Geral da PGE/RN, Leila da Cunha Lima, fala que “a mulher é muito importante nestes dias atuais. Já dizia um poema que “As mulheres fazem girar o mundo” e aqui na Procuradoria Geral do Estado, temos um número expressivo de mulheres no comando, nas chefias, assim como nos poderes executivo, legislativo e no judiciário. O evento de hoje exalta todas essas qualidades e virtudes das mulheres, além de lembrar suas lutas no estado e no país por igualdade”.

Ana Maria Lima de Carvalho, funcionária do Departamento dos Recursos Humanos da PGE/RN, fala que o dia internacional da mulher representa a luta da mulher em prol das igualdades, tanto no trabalho, no campo social e não só a igualdade de gênero. É um dia a ser lembrado pelas mulheres do Rio Grande do Norte, pela participação delas na nossa história, lembrando os nomes de Clara Camarão, Nísia Floresta, Celina Guimarães, Dona Militana e outras mulheres de destaque.

