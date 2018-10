Cidades se iluminam de rosa para lembrar combate ao câncer de mama

Cartões-postais de diversas cidades brasileiras recebem, a partir de hoje (2), iluminação especial em homenagem ao Outubro Rosa, movimento mundial de combate ao câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2018, 59.700 mulheres terão algum tipo de contato com este tipo de câncer, o segundo mais recorrente entre as mulheres no país.

A campanha ocorre anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama. As ações promovem a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

A campanha também busca fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença, além de enfatizar a importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar atenta a alterações suspeitas.

De acordo com o Inca, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. A doença também acomete homens, sendo porém mais rara, representando 1% do total de ocorrências.

Brasília

Em Brasília, o Congresso Nacional recebeu recebe iluminação especial a partir desta terça-feira. A iluminação rosa da Câmara e do Senado marcou o início das atividades no Congresso, que terá vários eventos alusivos de combate à doença. Em recesso branco por causa das eleições de 2018, o evento contou apenas com a presença de um parlamentar, o senador Pedro Chaves (PSC-MS), que está fora da disputa eleitoral deste ano.

Neste mês o Congresso Nacional também terá uma ação para arrecadação de lenços para mulheres em tratamento de câncer. Várias caixas serão espalhadas em pontos da Câmara e do Senado para coleta da doação. O material arrecadado será entregue para as mulheres da rede feminina do combate ao câncer do Hospital de Base, no dia 31 de outubro.

Congresso Nacional recebeu iluminação especial em homenagem ao Outubro Rosa

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar também está iluminado de cor rosa em comemoração ao Outubro Rosa. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos (SEDHMI), por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, e o bondinho Pão de Açúcar.

A fachada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro também recebem iluminação rosa. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) definirá nesta quarta-feira (3) se vai aderir ao movimento este ano.

De acordo com a primeira vice-presidente da Câmara Municipal do Rio, Tânia Bastos, o objetivo da campanha é alertar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce da doença e do exame periódico para sua prevenção.

Sexualidade

Também foi lançada hoje, pela Fundação Laço Rosa, a campanha #50TonsDeRosa, que tem como objetivo ajudar mulheres com câncer de mama a terem uma vida sexual ativa. As plataformas digitais estão acessíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil e as ações são para todas as mulheres, independente de terem retirado ou não as mamas.

“O que a gente espera é poder atingir o maior número de pessoas com esse debate sobre a sexualidade, que é um ponto muito importante, principalmente para as mulheres mais jovens e que são acometidas pela doença. É o debate sobre a doença em si”, disse à Agência Brasil a presidente da fundação, Marcelle Medeiros.