Cidades potiguares afetadas pela seca são reconhecidas pelo Governo Federal

O Ministério da Integração Nacional publicou nesta quinta-feira (10) o reconhecimento federal da situação de emergência de 153 municípios do Rio Grande do Norte que sofrem com os efeitos do extenso período de seca. Esta é a segunda vez neste ano que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MI) assegura o acesso às ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, que correspondem aos atendimentos provisórios em caráter emergencial destinado ao suprimento das necessidades básicas, como o abastecimento de água potável para a população – que acontece por meio da Operação Carro-Pipa.

O objetivo é garantir a continuidade do apoio federal para as regiões afetadas. A medida tem validade por 180 dias, a partir desta quinta-feira, data da publicação de portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Os municípios reconhecidos são: Acari, Assú, Afonso Bezerra, Alexandria, Água Nova, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Baraúna, Barcelona, Bento Fernandes, Boa Saúde, Bodó, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Caicó, Campo Grande, Campo Redondo, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Ceará-Mirim, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Cruzeta, Currais Novos, Doutor Severiano, Encanto, Equador, Espírito Santo, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Galinhos, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Guamaré, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Ipueira, Itajá, Itaú, Jaçanã, Jandaíra, Janduís, Japi, Jardim de Angicos, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, João Dias, José da Penha, Jucurutu, Jundiá, Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Nova, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Mossoró, Nova Cruz, Olho d’Água do Borges, Ouro Branco, Passa e Fica, Paraná, Paraú, Parazinho e Parelhas.