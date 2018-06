Cidadela Junina reabre nesta quarta-feira; Confira a programação

A programação da Cidadela, montada ao lado da Igreja São Vicente, reinicia as atividades nesta quarta-feira (20). Com programação musical diversificada, as atrações do polo iniciam às 21h.

Os dois palcos contarão com apresentações musicais nesta quarta. O espaço tem atraído grande público todos os dias, reunindo, além da boa música de artistas locais e regionais, restaurantes e bares da cidade.

Veja a programação desta quarta:

20/06

Palco 1

21h – Aline Rocha

Palco 2

21h30 – Xodó Nordestino

23h30 – Ewerton Linhares