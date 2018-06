Cidadela comemora Estreia do Brasil na Copa com Show de Eliane

Devido ao jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, às 15h do domingo, 17, a Cidadela terá horário especial para receber a torcida após a partida da seleção com show da cantora Eliane, a Rainha do Forró.

Também por causa do jogo da seleção, a edição do domingo do Projeto Viva a Rio Branco foi suspensa.

O secretário executivo de Esporte, Aldo Gondim, destacou que não se trata de qualquer jogo, mas da seleção brasileira. “Todas as pessoas vão estar mobilizadas para assistir a partida, então resolvemos suspender a edição desta semana do Viva a Rio Branco para que todos, inclusive, quem trabalha, possam torcer pelo Brasil”, afirmou.