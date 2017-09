Ciclista morre atropelado na BR 304 em Mossoró

Um acidente acabou com uma vítima fatal no início da noite da sexta feira, 1º de setembro, na BR-304 em Mossoró. O ciclista Carlos Alberto de Melo foi atropelado por um Siena branco quando tentava atravessar a pista. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, na entrada do Conjunto Liberdade I.

O motorista do veículo permaneceu no local do acidente e acionou o socorro médico, mas Carlos Alberto não resistiu.

O condutor do carro prestou esclarecimentos à Polícia Civil e foi liberado.