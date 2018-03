Cia. Pão Doce de Teatro estreia espetáculo no Festival Internacional da Casa da Ribeira

No mês do teatro e da poesia, a Cia. Pão Doce de Teatro fará a estreia nacional do espetáculo “O Torto Andar do Outro”, a primeira exibição do trabalho ocorrerá neste sábado, 10 de março, às 20h no Festival Internacional da Casa da Ribeira (FICA Natal).

A Casa da Ribeira, é um dos espaços culturais que mais resistem na capital norte riograndense, e para comemorar 17 anos de resistência a equipe preparou um festival que tem como o tema “A Feminilização do Mundo”.

Com o seu novo trabalho a Cia. Pão Doce leva para o palco um ato político. “Precisamos falar sobre respeito”; esta foi premissa para a criação de um espetáculo que discutisse a pluralidade humana através dos tempos, proposta também motivada por diálogos entre o grupo e o mestre cordelista, Antônio Francisco, mossoroense que ocupa hoje a cadeira de Patativa do Assaré na ABLC (Academia Brasileira de Literatura de Cordel), que revelou aos artistas o seu desejo de ver transformado em espetáculo teatral o seu cordel “Um Conto bem Contado”, texto, que apesar de ambientado em séculos passados, reflete em seus versos os problemas do mundo atual.

Montado com recursos do Prêmio de Incentivo a Cultura Maurício de Oliveira 2016, “O Torto Andar do Outro” é um espetáculo para palco e espaços alternativos. Esta, assim como outras obras de Antônio, leva o espectador ao inesperado, é atemporal, instigante, e transcende as religiões, costumes e épocas. Nos faz refletir sobre nossas marginalizações, a corrupção, o preconceito, a violência, a xenofobia e nos faz sonhar com um mundo onde prevaleça o respeito.

Colaboraram para a construção deste espetáculo, Marcos Leonardo, com cenografia e figurino, além da direção em parceria com o grupo, Romero Oliveira com direção musical, Cláudia Max com preparação vocal, Anderson Leão com trabalho de corpo, Júlio Maciel e Michelli Fábia com o estudo da palavra e trabalho de grupo.

No elenco Lígia Kiss, Mônica Danuta, Bárbara Paiva, Paulo Lima e Romero Oliveira contam a história de uma cidade existente dentro de uma cuia pendurada num galho de jatobá, cidade esta onde todos andam para o lado, quando surge na cidade uma criança que anda para frente e por isso, é perseguida pelo rei e sua corte.

Interpretar um poema de Antônio, é conviver com o que há de mais legítimo e sensível na poesia popular nordestina, é constatar a sutileza com a qual o poeta metaforiza cada verso, com doses de amor e pitadas de crítica que proporcionam mais brilho nas comparações feitas do imaginário ao real.

Outro ponto que merece destaque é a utilização da música enquanto dramaturgia, prática já presente nos trabalhos do grupo, que neste espetáculo utiliza canções autorais que entremeiam os ritmos nordestinos à música medieval.

A Cia. Pão Doce também levará para o Festival seu espetáculo “A Casatória c’a Defunta” que fará apresentação no dia 11 às 17h, também na Casa da Ribeira. Em abril, o grupo fará mais dez apresentações em Mossoró, para ficar por dentro da agenda do grupo visite o site da Companhia.

Fotos: George Vale.