Chuvas recuperam volume de água nas cisternas de comunidades da zona rural

Com a regularidade de chuvas em todo município de Mossoró, as cisternas de algumas comunidades da zona rural recuperaram seu volume de água para manutenção do consumo das famílias. Por isso, enquanto a incidência pluviométrica se mantiver, o abastecimento de água pela Operação Carro Pipa será suspenso nessas localidades.

Os caminhões da Operação Carro Pipa, que atuam no abastecimento dessas comunidades onde os reservatórios recuperaram o volume de água serão remanejados temporariamente para localidades em que a escassez de água se mantém.

O coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Osnildo Moraes, enfatiza que não se trata de um cancelamento, mas de uma suspensão. “Como temos tido chuvas que estão abastecendo as cisternas, eles vão redirecionar o serviço”, esclareceu Morais.

Em 2018, a Operação Carro Pipa atendeu mais de 133 comunidades da zona rural de Mossoró, beneficiando cerca de 26 mil pessoas. De janeiro a dezembro, a Operação Carro Pipa distribuiu um total de 2.387.000 litros de água potável.

Portal Prefeitura.