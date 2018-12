Chuvas deverão continuar a cair sobre o RN na próxima semana

Boletim meteorológico elaborado Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn) mostra que as chuvas que tem se observado nos últimos dias nas diversas regiões do Estado deverão continuar ao longo da próxima semana.

No Rio Grande do Norte, nas últimas 24 horas, chama a atenção os volumes de chuva em Pedro Avelino (60mm, onde a média de chuva para mês de dezembro inteiro é de 15mm), Luiz Gomes (40mm), Major Sales (24mm).

A Emparn explica que as chuvas são resultado da atuação do sistema meteorológico transiente, típico para a época, conhecido como Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS). Esse sistema teve origem com a presença de uma frente fria sobre o sul da região Nordeste, forçando o ar a ter uma configuração ciclônica, o que causa instabilidades na borda esquerda do sistema, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Com a expansão da umidade da região amazônica em direção ao Nordeste, com as águas do oceano Atlântico mais aquecidas próximo do litoral nordestino e a Zona de Convergência Intertropical mais próxima da região, as chuvas têm ocorrido em praticamente toda a região Nordeste.