O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira seu país e o Brasil são “as maiores nações em desenvolvimento de oriente e do ocidente e duas grandes forças no processo de multipolarização mundial”, em declarações ao término de um encontro com o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão.

Mourão realiza uma visita oficial ao país em um momento de confronto frontal entre Pequim e Washington, este último um representante – segundo a China – de um mundo unipolar.

Agência Brasil