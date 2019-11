China derrota Brasil nos pênaltis e leva título feminino internacional

A seleção brasileira perdeu neste domingo (10) o título do Torneio Internacional de Futebol Feminino,para a anfitriã China. As brasileiras empataram em 0 a 0 contra as donas da casa no tempo normal da partida, realizada na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. A decisão do título foi para as penalidades: Tamires e Andressinha desperdiçaram as cobranças de pênalti, facilitando para as chinesas fecharem o placar em 4 a 2, e se sagrarem campeãs. Esta foi a segunda vez que a seleção brasileira, sob comando da treinadora sueca Pia Sundhage, perde um título nas penalidades: em setembro, as brasileiras perderam para as chilenas a taça do Torneio de São Paulo.

Jogo

Na primeira etapa, a China botou pressão mas apesar de as brasileiras conseguirem equilibrar o jogo, não tiveram chances claras de gol. O segundo tempo foi arrastado; em alguns momentos o Brasil chegou a furar a defesa chinesa, mas falhou nas finalizações. Após o 0 a 0, a decisão foi para a cobrança de pênaltis.

A China saiu na frente com Wang e, na sequência,Tamires mandou a bola na trave. O Brasil ficou dependendo de um erro das adversárias, que não veio. Shanshan e Haiyan converteram para a China e depois Andressinha desperdiçou a cobrança. Final 4 a 2 para a China, campeã.

Os dois jogos da seleção no torneio chinês – no primeiro deles o Brasil goleou o Canadá – fazem parte dos amistosos preparatórios com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seleção de Pia Sunhage segue invicta há seis partidas: venceu quatro (Argentina, Inglaterra, Polônia e Canadá) e empatou duas (com o Chile,e ontem com a China no tempo normal, e depois sofreu derrota nas decisões por pênaltis).

Brasil de Fato