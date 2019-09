“Champions League da Amazônia” propaga esperança em meio a incêndios

Quando cai a noite, Assis pode ser visto combatendo as chamas no coração da Amazônia, mas, de dia, usando a camisa número 7 da Juventus e de Cristiano Ronaldo, ele é um dos muitos jovens indígenas que veem no futebol uma alegria em meio aos incêndios que vêm devastando a maior floresta tropical do mundo.

A aldeia de Marmelos, no sul do estado do Amazonas, parou para assistir, das 8h até o final da tarde, a torneios de equipes masculinas e femininas das comunidades desta reserva indígena dos Tenharim.

Agência Brasil