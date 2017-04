CHALLENGE ROBOTIQUE – Estudantes do RN vencem desafio de robótica na França

A semana acaba com uma grande conquista para a educação pública brasileira. Representado pelas equipes dos campi Pau dos Ferros e Santa Cruz, localizados no interior do Rio Grande do Norte, o IFRN sai como grande campeão do “Challenge Robotique 2017”, que aconteceu no Lycee Touchard Washington, na cidade de Le Mans, na França.

A equipe do Campus Santa Cruz levou para a cidade francesa um robô com um pequeno Ayrton Senna. A tática deu mais do que certo: o robô conseguiu a melhor pontuação do desafio e vai trazer para o Brasil o troféu de campeão. Já a equipe do Campus Pau dos Ferros representou o Nordeste com o seu robô acompanhado pela imagem de Lampião, sagrando-se como terceiro colocado.

Na competição, o Campus Santa Cruz foi representado pelos estudantes Erik Campelo e Anderson Clemente, orientados pelo professor Lennedy Soares. Representaram a equipe do Campus Pau dos Ferros os alunos Hawllysson Gardel e Geraldo Filho, com orientação de Bonfim Aquino. As alunas Fernanda Guilherme e Noémia Medeiros, de Santa Cruz, e Bruna Soares, de Pau dos Ferros, também integram os grupos de pesquisa em robótica dos campi.

Os estudantes comemoraram as conquistas lembrando de todo o processo de preparação: “a gente não conseguia pensar em outra coisa. Foi uma experiência única conhecer outro país e outra cultura, mas saber que conseguimos melhorar nosso robô até o ponto de conquistar uma disputa internacional… Não sei o que dizer”, declarou Erick. A delegação do IFRN desembarcou na França no domingo (2). Da segunda à quarta-feira, realizaram os treinamentos dos robôs. A disputa aconteceu na quinta e sexta e o resultado foi divulgado ainda por volta do meio dia de hoje. Com foco total na competição, a notícia só chegou ao Brasil no final da tarde, quando os estudantes e seus professores voltaram ao hotel em que estão hospedados e conseguiram acessar internet.

INVESTIMENTO

Com o financiamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto e apoio dos campi participantes, a viagem dos estudantes e as conquistas reforçam os esforços da Instituição em desenvolver a ciência e a tecnologia e ampliar a sua internacionalização. “Temos plena certeza que os estudantes potiguares, com apoio e orientação, podem desenvolver e conquistar prêmios como esse e muito mais. Estão todos de parabéns!”, comemorou o reitor Wyllys Farkatt Tabosa.

A participação no “Challenge Robotique” veio do resultado alcançado pelas equipes na II Olimpíada de Robótica do IFRN, que aconteceu em novembro de 2016, no Campus Parnamirim do Instituto. O credenciamento foi conquistado a partir de acordo de cooperação entre a Instituição e os liceus franceses Touchard Washington, onde aconteceu o desafio, Eugène Livet e Douda.

Para Lucileide Medeiros, que integra a comissão de acompanhamento do acordo de cooperação e viajou com a delegação do Instituto para a competição, desafios como esse promovem o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.

“A competição acaba sendo uma grande festa, em que eles se conhecem melhor, reforçam a amizade, mas também são levados a aprimorar suas potencialidades. Antes da viagem, as 2 equipes passaram semanas em treinamento, colocando em prática conceitos de programação, eletricidade, matemática, física, além da autoconfiança”, finalizou a professora do Campus Santa Cruz.