Chacina: pai, três filhos e genro são assassinado no interior do RN

Três homens e dois adolescentes foram assassinados na madrugada desta quarta-feira, 06 de junho, no município de Lagoa Nova, no Seridó Potiguar. As vítimas (pai, três filhos e um genro) foram baleadas por dois homens que chegaram na casa afirmando serem policiais civis à procura de drogas e armas.

As vítimas foram identificadas como Francisco Sales Bezerra dos Santos, de 37 anos, o pai. Os adolescentes Francisco Jhon Lenon Pietra dos Santos e Francisco Jhon Pietra dos Santos, ambos de 15 anos (gêmeos). Francisco Alejandro Pietra dos Santos, de 19 anos, irmão dos gêmeos, e Daniel da Silva, 20, genro de Francisco Sales.

Na casa, estavam ainda três mulheres e duas crianças de colo. Uma das filhas de Francisco Sales foi atingida por disparos e socorrida em estado grave para o hospital da cidade. As outras duas mulheres e os dois bebês não foram feridos.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identidade dos assassinos. Ninguém foi preso.

Foto: Cleto Filho.