Chacina em Touros: cinco homens e uma mulher assassinados

Seis pessoas foram assassinadas quando estavam em duas casas na cidade do litoral norte potiguar. Polícias seguem trabalho de investigação para prender suspeitos. Duas das vítimas eram adolescentes: uma de 13 e outra de 15 anos. Pelo menos dez crianças também estavam nos imóveis, mas escaparam sem ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, pelo menos quatro pessoas armadas de espingardas e pistolas participaram da chacina. Os bandidos chegaram em dois carros. Cada um parou na frente a uma das casas, que tiveram os portões arrombados. As vítimas podem ter envolvimento com tráfico de drogas. Outros familiares das pessoas mortas estão presos por envolvimento com drogas.

As vítimas foram identificadas como Francisca de Assis Matias, 56 anos; Manuele de Assis Melo da Costa, 15 anos; Azinete dos Santos Costa, 26 anos; Marize Melo da Costa, 29 anos e Emily Kaliane Melo da Silva, 13 anos. Um homem também foi assassinado, mas ainda não a sido identificado. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Técnico e Científico de Perícia (Itep-RN) e levados para a sede em Natal.