Chacina em João Dias deixa quatro mortos e um ferido

A violência marcou a festa do padroeiro de João Dias deste ano. Na noite de ontem, domingo (13) quatro pessoas morreram e uma quinta foi ferida em estado grave. Morreram no local do crime Vanarte Horácio de Oliveira, 44 anos, e Valdemir Nonato da Silva, 38 anos, ambos naturais de Catolé do Rocha, na Paraíba, José Ailton do Nascimento, de 31 anos, e Clésio Pereira da Silva, de 27.

Segundo informações da polícia, cinco atiradores dispararam contra o grupo que se encontrava na praça da alimentação, que se encontrava lotada, no horário em que transcorria a novena do padroeiro da cidade, São Sebastião.

As quatro vítimas estavam na praça, comendo no quiosque de uma churrascaria, quandoforam atacados. Segundo a PM, testemunhas disseram que os tiros partiram de pelo menos cinco homens, que fugiram em uma Pajero.