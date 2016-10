Chacina deixa seis mortos em João Câmara

Na tarde desta quinta-feira (27), a cidade de João Câmara acompanhou o registro de uma chacina que vitimou seis homens na comunidade de Açudinho.

O local, que fica próximo ao Centro de João Câmara, foi alvo de uma intensa troca de tiros e encontra-se tomada por curiosos que aguardam a chegada da equipe do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) que identificará as vítimas, todas com características de execução.

As vítimas teriam tentado deixar o local ao perceber a ação, mas não tiveram êxito e foram rendidas e executadas com vários tiros, principalmente na região da cabeça.

Informações preliminares dão conta de que as vítimas da chacina tem envolvimento com crimes cometidos na região e teriam ligações com a facção Sindicato do Crime. O embate teria origem em divergências com o PCC.

A polícia iniciará as investigações após a identificação das vítimas.