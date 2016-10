“Chá do Bem” arrecadará doações para o Albergue de Mossoró nesta quinta-feira

O Grupo de Apoio ao Albergue (Graal) e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizam nesta quinta-feira, 27 de outubro, às 19h30, o “Chá do Bem”, evento que visa recolher doações de materiais para o funcionamento do Albergue de Mossoró (Albem), construído para abrigar acompanhantes de pacientes em internação na cidade. O chá será realizado no próprio Albem, localizado próximo ao Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

“Falta pouco para o Albem Mossoro ser inaugurado. A estrutura já foi toda concluída e agora faltam apenas materiais básicos como itens de cozinha e alguns móveis. Por isso organizamos o Chá do Bem para receber doações desses pequenos, mas importantes itens que irão ajudá-lo a funcionar”, conta uma das organizadoras do evento, Iara Salazar.

As listas com os itens necessários encontram-se nas lojas Bel Service, Freitas Atacado, Hiper Queiroz, Casas Bandeirantes e VR Atacado. As doações podem ser feitas tanto no evento desta noite quanto depois, na sede do Albem.

Entre os itens necessários estão copos, pratos, talheres, rodos e vassou, além de móveis e eletrodomésticos como sofás, armários, colchões, fogões e ventiladores.

Em anexo, as listas de materiais necessários: