Cerca de duas mil pessoas devem participar do Desfile de 7 de Setembro

Mossoró vai voltar a ter um grande Desfile de 7 de Setembro nesta quinta-feira na Avenida Alberto Maranhão. Cerca de duas mil pessoas devem participar do cortejo, que faz parte das comemorações da Semana da Pátria iniciada em 1° de setembro, incluindo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grupos de Escoteiros, além de professores e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A programação do 7 de Setembro começa às 7h20 com a revista às tropas pela prefeita Rosalba Ciarlini, saindo da Escola de Artes e encerrando na Igreja de São Vicente; às 7h30 será realizado o hasteamento do Pavilhão Nacional e das bandeiras de Mossoró e do Rio Grande do Norte, em mastros instalados em frente à Igreja de São Vicente, com acompanhamento e execução do Hino Nacional pela Banda Arthur Paraguai.

O desfile a pé será iniciado, às 8 horas, com a Banda Artur Paraguai e encerrado com o Grito dos Excluídos. Logo após, ocorre o desfile motorizado, começando com a frota policial e finalizando com ciclistas locais.

A programação da Semana da Pátria será encerrada às 17h40 em frente a Igreja de São Vicente.

Trânsito – Para realização do Desfile de 7 de Setembro, a Secretaria Municipal Executiva de Trânsito fará o bloqueio de diversas ruas a partir das 6 horas da manhã desta quinta-feira (7). Serão 27 bloqueios, da Rua Campos Sales a Lopes trovão, incluindo todas as vias perpendiculares a Avenida Alberto Maranhão.

Confira a sequência do desfile:

DESFILE A PÉ

1º – Banda Arthur Paraguai;

2º – Representação dos Ex-Combatentes de Mossoró;

3º – TG 07-010;

4º – Rede Municipal e Particular de Ensino;

5º Rede Estadual de Ensino;

6º – Fanfarra Independente de Mossoró;

7º – Desbravadores: Cruzeiro do Sul;

8º – Grupos dos Escoteiros:

6º Grupo de Escoteiros do AR Alberto Santos Dumont;

8º Grupo de Escoteiros Nossa Senhora Aparecida;

56º Grupo de Escoteiros Cruzeiros do MAR Solonópolis; (Cidade de Grossos)

74º Grupo de Escoteiros do AR Monsenhor João Penha Filho;

77º Grupo de Escoteiros Hermógenes Nogueira;

Grupo de Escoteiros Monsenhor Américo.

9º – 2º Batalhão de Polícia Militar:

Banda de Música;

Guarda Bandeira;

1º Pelotão – Formado pelos Policiais que compõe a Rádio Patrulha do 2º BPM;

2º Pelotão – formado pelos Policiais responsáveis pelo policiamento da Força

Tática;

3º Pelotão – Formado pelos Policiais Militares que compõe o Grupo Tático

Operacional – GTO do 2º BPM;

10º – 12º Batalhão de Polícia Militar

4º Pelotão – Formado pelos Policiais que compõe a Rádio Patrulha do 12º BPM;

5º Pelotão – formado pelos Policiais da CIPAM, responsáveis pelo policiamento

da Força Ambiental;

11º – 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual:

6º Pelotão – Composto por Policiais Militares, pertencentes ao 1º Núcleo de

Policiamento Rodoviário Estadual.

12º – Corpo de Bombeiros Militar;

13º – Grito dos Excluídos.

DESFILE MOTORIZADO

14º – Desfile das Viaturas que fazem parte da Frota Operacional das Unidades

Policiais do 2º BPM, 12º BPM, ROCAM e 2DPRE;

15º – Polícia Civil do Rio Grande do Norte;

16º – Policia Rodoviária Federal;

17º – PEMOSD – Penitenciária Federal;

18º – Guarda Civil de Mossoró;

19º – Agentes de Trânsito de Mossoró;

20º – Defesa Civil;

21º – SAMU;

22º – Ciclistas da cidade.