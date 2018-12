Cerca de 90% dos passageiros dos voos da Azul são de Mossoró, informa pesquisa

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT) divulga os resultados de pesquisa para identificar perfil de passageiros que utilizam o Aeroporto Dix-Sept Rosado. Dentre os dados, o levantamento aponta que 88,26% dos passageiros que embarcam são de Mossoró e 82,26% dos que chegam tem a cidade como destino, demonstrando que quase na sua totalidade os passageiros da linha comercial operacionalizada pela Azul Linhas Aéreas são de Mossoró.

A pesquisa ouviu passageiros que embarcaram e desembarcaram no aeroporto, sendo que 53% viajaram a lazer e 47% a negócios. A região que mais enviou e recebeu passageiros pelo voo da Azul foi a Sudeste, com 42,10% dos passageiros, com as viagens para o estado de São Paulo representando a maioria, com 24,1% dos que embarcaram. Já o Nordeste teve 37,07% dos passageiros que chegaram ou saíram via Aeroporto Dix-Sept Rosado. “Esse dado confirma que o voo é nacional. Ou seja, a maioria das pessoas utiliza para fazer conexão e viajar para destinos além do Nordeste”, comemora o diretor de interior da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN), Gabriel Barcellos.

Outro dado interessante é o que mostra que 67% dos passageiros que viajaram a trabalho são da iniciativa privada e 27% do setor público, o que reforça a força dos setores de nossa economia, que mesmo com a seca e crise econômica que atinge o país, continuam fortes.

No desembarque também há prevalência de passageiros que viajam por motivos de lazer com percentual de 55,87% e a trabalho com 44,13%. Já 43,40% dos passageiros tinham hotéis e pousadas como meio de hospedagem.

“Se antes muita gente pensava que o voo só seria viabilizado com gente da região, a pesquisa mostrou a força de Mossoró para viabilizar e consolidar o serviço. Mostra também que podemos ampliar ainda mais o número de voos se agregarmos os passageiros da região. Os dados são animadores para o desenvolvimento econômico de Mossoró. O nosso turismo crescerá e teremos cada vez mais gente vindo a Mossoró, criando mais uma base forte para nossa economia”, explica Lahyre Neto, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Foram entrevistadas 809 pessoas no saguão do aeroporto de 06 a 23 de outubro 2018. Segundo dados preliminares da administração do aeroporto, o local recebeu aproximadamente 1950 passageiros nesse período.

PESQUISAS – A pesquisa sobre os passageiros que utilizam o Dix-Sept Rosado integra uma série de levantamentos realizados pela SEDAT para identificar o perfil de diversos setores da economia local. Essa semana, os pesquisadores estão ouvindo lojistas sobre as contratações temporárias para o comércio no mês de dezembro.