Cerca de 85% das delegacias brasileiras não possuem servidores o suficiente

Segundo levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado pelo canal de TV por assinatura Globonews, 84,8% das delegacias de todo o país não possuem servidores suficientes para realizar suas atividades.

O Piauí possui o pior índice. Segundo o estudo, 98,9% das unidades policiais do estado estão com o quadro de pessoal insuficiente. Em seguida aparece o Espírito Santo, com 96,2%, seguido de Minas Gerais, com 95,4%, e Amazonas, com 95,2%.

Ainda de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, 72% dos distritos policiais, em todo o país, estão com inquéritos em andamento a mais de dois anos. No Rio de Janeiro, 95% dos processos estão nessa situação. No Mato Grosso, o índice é de 93,4%. Em seguida aparecem Rondônia, com 92,1%, Pernambuco, com 91,7% e o Distrito Federal, com 89,8%.

O prazo para conclusão de um inquérito geralmente leva 30 dias, e nesses casos estão há pelo menos 720 dias sob análise.