Cerca de 600 crianças participam de sessões de cinema no Partage Shopping

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude está realizando atividades festivas pelo mês das crianças como o tema “Semana da criança é coisa de cinema”. Dentro da programação, cerca de 600 crianças participaram ontem e hoje de sessões de cinema no Partage Shopping.

As crianças são atendidas nos equipamentos sociais. “Algumas já tinham vindo ano passado, que a gente fez a mesma programação, mas outras nunca estiveram nem aqui no shopping e é muito gratificante para nós podermos proporcionar esse momento”, disse a gerente da Proteção Social Básica, Paula Gurgel.

Jamson Almeida, de 6 anos veio com a turma do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Costa e Silva. “Estamos assistindo o filme ‘Pé Pequeno’ e é muito bom. Estou me divertindo muito”, disse.

Isabely Silva e Ingrid Estefany são atendidas pelo CRAS Barrocas. “Ganhamos lancheira e estamos gostando muito do passeio”, afirmou Isabely.

A programação do cinema segue até esta terça-feira, 23. “Nosso objetivo é proporcionar a essas crianças momentos de lazer e cultura”, concluiu Paula Gurgel.