Cerca de 20 mil pessoas assistiram ao espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró neste ano

A temporada de 2019 do Chuva de Bala no País de Mossoró teve sua última apresentação na noite desta sexta-feira, 28. Foram dez noite de exibições, com média de duas mil pessoas por dia, fechando com chave de ouro o 18º ano do espetáculo que conta a história de como a bravura do povo de Mossoró expulsou daqui o bando de Lampião.

O diretor Marcos Leonardo e a coreógrafa Roberta Schumara fizeram questão de assistir juntos e de mãos dadas ao último espetáculo deste ano. “Estamos realizados, foi uma temporada bastante tranquila, tudo muito prazeroso. Eu e Marquinhos temos uma sintonia muito boa e ver a cada noite que o público compareceu, lotou, era como se fosse uma conquista a cada apresentação. Acredito que não só nós, mas cada artista sai realizado”, disse.

“Não tem como não ficar com medo, mas esse medo é preciso, você tem que ser arrebatado por uma ideia para passar isso para a plateia, e eu acho que nós conseguimos. O grande truque que nós usamos neste ano foi descentralizar, fazer com que todo o elenco e produção pensassem igual e respirassem o mesmo sentimento”, acrescentou Marcos Leonardo.

O ator e bailarino João Alexandre Lima veio de Natal para prestigiar o Chuva de Bala. “O que me chama atenção nesse espetáculo é a sua grandiosidade. Tudo foi muito bem executado, com uma qualidade técnica e artística incríveis e a conexão incrível com o público. Isso é muito empolgante, muito vibrante”, afirmou.

Tázio Menezes também é ator e bailarino de Natal e já fazia alguns anos que não vinha assistir ao espetáculo. “Foi um trabalho impressionante, de encher os olhos e o coração. Acho que a qualidade dos artistas no geral foi fantástica. Todo mundo potente em cena para entregar essa história a um público tão variado de forma tão verdadeira”, disse.

Sonnaly Alexandre é de Portalegre e assistiu pela primeira vez o Chuva de Bala no País de Mossoró. “Amei tudo. Gostei muito da cena da batalha, muito emocionante. O narrador fantástico, contou a história de forma muito engraçada”, concluiu.

O Chuva de Bala no País de Mossoró em 2019 contou com 85 atores e bailarinos, além de 15 músicos que se apresentaram ao vivo no palco. Marcos Leonardo assinou a direção, o cenário e o figurino, tendo como assistente de direção e coreógrafa Roberta Schumara e como produtores, Emanuel Castro e Gilca Leonardo.

