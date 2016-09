CEO suspende atendimentos para mudança de endereço

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) José Azevedo de Araújo suspenderá temporariamente os atendimentos a partir desta segunda-feira, 26 de setembro, para mudança de endereço. A estrutura está localizada na rua Jornalista Jorge Freire, bairro Nova Betânia, e passará a funcionar na rua Venceslau Braz, Bom Jardim, vizinho ao Centro Clínico Professor Vingt-Un Rosado (PAM).

Os atendimentos serão retomados a partir do dia 04 de outubro. A mudança se dá para que a estrutura passe a atender a população em prédio próprio do município de Mossoró.

“A Secretaria de Saúde tem priorizado, desde o início do ano passado, transferir os serviços que estão em prédios locados para estruturas próprias, de maneira organizada e planejada. Foi assim com a UBS da Ilha de Santa Luzia e com o CREAS, por exemplo. Além da economia nos recursos do aluguel, a população também contará com um espaço confortável e apropriado para o serviço especializado em odontologia”, afirma a secretária municipal de Saúde, Leodise Cruz.

O CEO conta com serviços especializados em saúde bucal, como endodontia, cirurgia-buco-maxilo-facial, prótese, periodontia, estomatologia e clínico geral em saúde bucal, além de atendimento para pessoas com necessidades especiais.