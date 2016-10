Centro de Pau dos Ferros receberá obra da Caern a partir de segunda-feira

As ligações dos imóveis à rede de esgoto em Pau dos Ferros estarão sendo feitas a partir de segunda-feira, 24, no Centro da cidade. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) trabalhará nas ruas Antônio Francisco de Oliveira e Dinarte Mariz. A Gerência de Fiscalização de Obras da Caern acompanhará o trabalho no Centro e ao final do dia será finalizado o serviço em cada rua. O objetivo é evitar serviços inacabados neste setor por ser uma área muito movimentada e de grande circulação de pedestres.

A Companhia pede a compreensão e o apoio dos moradores da cidade, lembrando que a intervenção nesta área da cidade, trará benefícios importantes tanto para o meio ambiente, como sociais e econômicos. As obras de esgoto são importantes para o meio ambiente porque coletam e destinam corretamente os efluentes gerados em todos os imóveis. Está destinação correta também influencia na saúde pública pois as doenças diarreicas, por exemplo, diminuem em locais saneados. Além disto, imóveis ligados à rede de esgoto comprovadamente são mais valorizados.

O projeto para Pau dos Ferros prevê a implantação de mil novas ligações de esgoto na área do centro e adjacências. A ligação feita pela Caern significa que uma tubulação será instalada ligando uma caixa na calçada do usuário até a rede de esgoto já implantada na rua. E o consumidor é responsável por fazer a ligação dos efluentes de sua casa até a calçada. A ligação só deve ser feita quando a Caern emitir comunicado informando que o sistema está pronto.

A Caern está investindo com recursos próprios R$ 2,2 milhões nesta obra de ampliação do esgotamento sanitário da cidade que também prevê a melhoria na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) formada por duas lagoas, às margens da BR-405 na entrada da cidade. Em uma etapa anterior a obra contemplou a construção de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE) no bairro João XXIII, um emissário de esgotos (para transporte dos efluentes) e a tubulação principal (rede coletora) já instalada no trecho aonde serão feitos os ramais.