Central do Cidadão de Mossoró começa a emitir carteira de trabalho

A Central do Cidadão de Mossoró irá implantar, a partir do dia 15 de dezembro, o sistema para realização do protocolo de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). A previsão é que sejam realizados 600 protocolos por mês. Com isso, será reduzida a demanda reprimida da região. Atualmente, apenas a Superintendência Regional do Trabalho emite a carteira de trabalho em Mossoró.

Os funcionários da Central do Cidadão já passaram por treinamento para realização do serviço e os equipamentos necessários estão sendo instalados pelos técnicos da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas-RN).

A Central do Cidadão de Mossoró funciona, das 7h às 18h, na Av. Wilson Rosado, no Terminal Rodoviário, bairro Nova Betânia. Por mês a unidade realiza cerca de 40 mil atendimentos.