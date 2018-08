Centenas de pessoas formam fila para concorrer a emprego na Porcelanatti

Em busca de emprego na Porcelanatti, centenas de pessoas formaram fila do lado de fora do prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na madrugada desta quarta-feira, 15 de agosto. A pasta começou a receber os currículos para as 134 vagas disponíveis na fábrica. Interessados têm até o dia 24 de agosto para deixar o currículo na Secretaria.

As vagas são para profissionais de nível médio e superior, e previsão é de que sejam gerados mais de 400 empregos indiretos com a retomada da operação da Porcelanatti.

As vagas de nível médio são para: mecânico, eletricista, controlador, operador de máquinas, controlador de esmaltação, operador de esmaltação, auxiliar de laboratório, forneiro, técnico de segurança, conferente de estoque, auxiliar de expedição, assistente de logística, conferente de carregamento, operador de expedição, portaria, auxiliar de serviços gerais e balanceiro.

Para nível superior, a empresa está selecionando profissionais de TI, assessor financeiro/administrativo/contábil; analista de setor pessoal; encarregado; almoxarifado e compras; coordenador eletricista e coordenador mecânico.