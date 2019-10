Ceará e Bahia, dois dos quatro clubes nordestinos presentes na série A realizaram protesto antes no início da partida

Desde o fim de agosto manchas de óleo estão sendo encontradas em praias do Nordeste, há o indicativo de que 200 praias tenham sido atingidas pelo material. Desde então, órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente e voluntários têm se dedicado para recolher a substância e reduzir os danos causados no litoral nordestino. Apesar da gravidade da situação, o Governo Federal opta por uma postura omissa e não apresenta alternativas para resolver a questão.

Tendo em vista o ocorrido, Ceará e Bahia, dois dos quatro clubes nordestinos presentes na série A decidiram levar o debate para o campo e realizaram protesto antes no início da partida (27ª rodada do Brasileirão). Assim, o Bahia mais uma vez mostra como está engajado com debates políticos e o Ceará surpreende ao se posicionar.

*Torcedora do Ceará e integrante da Vozão Antifascista.

Edição: Monyse Ravena

Brasil de Fato