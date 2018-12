CDL e Procon RN realizam 2º mutirão de renegociação de dívidas em Mossoró

Nos dias 11 e 12 de dezembro acontecerá o 2º Mutirão do Consumidor em Mossoró para renegociação de dívidas. A ação visa facilitar a negociação de consumidores que estão em situação de inadimplência com instituições financeiras, operadoras de telefone, internet, TV a cabo, cartão de crédito e o comércio de modo geral. O atendimento será nos horários de 9h às 17h, na sede da CDL Mossoró, com a equipe do órgão de Proteção e Defesa do Consumidor Estadual.

Para ser atendido no mutirão, o consumidor deve levar documentos pessoais (RG, CPF, Comprovante de Residência) e a fatura ou comprovante da dívida. A CDL Mossoró está localizada à Rua Alfredo Fernandes, n. 292, Centro.

Além das equipes do Procon RN e CDL, várias empresas de Mossoró estarão com seus representantes disponíveis no atendimento do mutirão para negociar diretamente com o consumidor.

Antes, na segunda-feira (10), empresários, lojistas e colaboradores terão palestra com o coordenador geral do Procon Estadual, Jandir Olinto Ferreira, explanando sobre o tema: “Conheça o princípio da boa-fé na realização de consumo, precificação e forma de pagamento”.

Nos dois dias, haverá também Fiscalização Educativa do Procon nas lojas do comércio mossoroense com orientações para consumidores e lojistas sobre etiquetas de preço, formas de venda e afins.

A ação é resultado da parceria entre CDL Mossoró, Procon-RN, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL/RN) e SPC Brasil.