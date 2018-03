CBF confirma mais dois amistosos do Brasil antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que a Seleção Brasileira fará mais dois amistosos antes da Copa do Mundo. A seleção enfrentará Croácia e Áustria, nos dias 03 e 10 de junho, respectivamente. O primeiro jogo acontecerá será na Inglaterra e o segundo embate será em Viena, capital da Áustria.

De acordo com o comunicado da CBF, os dois jogos servirão de treino para observação de um padrão semanal de partidas, criando um ritmo de trabalho e competitividade. A estreia no Mundial, contra a Suíça, será no dia 17 de junho.

Antes dos dois novos amistosos com os croatas e austríacos, a Seleção Brasileira tem dois desafios se aproximando. Na sexta (23), enfrenta a Rússia, em Moscou. Na próxima terça-feira (27), jogará contra a Alemanha, em Berlim.