Casas do Conjunto Odete Rosado são entregues nesta quarta-feira

As 844 casas do Conjunto Odete Rosado estão sendo entregues aos beneficiados nesta quarta-feira, 20 de dezembro. A cerimônia de entrega começou às 10h, de acordo com definição do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

O cronograma de entrega é nacional com inauguração de residenciais semelhantes ao Conjunto Odete Rosado. No Nordeste, Mossoró foi a cidade escolhida para participar do evento que terá transmissão nacional.

O Conjunto Habitacional Odete Rosado foi construído através do programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida.