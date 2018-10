Casal é preso na BR 304 após assaltar ônibus no RN

Um casal de assaltantes foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da terça-feira, 30 de outubro, na BR-304, entre as cidades de Parnamirim e Macaíba. Os acusados subiram em um ponto de ônibus próximo ao viaduto do bairro Neópolis, em Natal. Momentos depois, anunciaram o assalto e fizeram um arrastão, recolhendo todos os pertences dos passageiros.

Após o assalto, o motorista do ônibus se dirigiu ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Macaíba e uma equipe de ronda se deslocou para o local com as informações sobre as características do casal.

Durante as buscas nas estradas de terra próximas ao local, os policiais se depararam com a dupla e fizeram a abordaram. Não houve reação. Com os dois, foi apreendida a arma utilizada no assalto, um revólver calibre 38 e todo o material subtraído dos passageiros (dinheiro, 14 celulares, bolsas e carteiras).

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Natal, para a realização dos procedimentos legais.