Casal é executado em estrada carroçável em Governador Dix-Sept Rosado

Um homem e uma mulher foram executados a tiros em uma estrada carroçável em Governador Dix-Sept Rosado na manhã desta terça-feira, 29 de outubro. Os corpos do casal foram encontrados numa estrada na zona rural do município, com marcas de balas na cabeça. As vítimas ainda não foram identificadas.

Inicialmente, foi divulgado que as vítimas teriam morrido em um acidente de moto, mas a polícia confirmou se tratar de um duplo homicídio.

A Polícia Militar de Governador Dix-Sept isolou o local do crime e acionou uma equipe de peritos do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró para fazer a perícia e remover os corpos para exames de necropsia.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime e nem a identidade do assassino.