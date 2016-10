Casal é encontrado morto no rio Potengi, em Natal

O Corpo de Bombeiros retirou na manhã desta quinta-feira, 13 de outubro, os corpos de um homem e uma mulher que estavam boiando nas águas do rio Potengi, na comunidade Passo da Pátria, em Natal. As vítimas ainda não foram identificadas. A polícia acredita que o casal foi baleado e os corpos foram desovados no local.

Os corpos foram encontrados por volta das 5h por moradores da região. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ouviu pessoas no local.

Nenhuma testemunha foi localizada.

Os corpos foram levados para o Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep), onde passarão por necropsia para identificar a causa das mortes. Os corpos devem ficar no Itep até que sejam identificados por familiares das vítimas.