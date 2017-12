Casa do Caminho entrega kits escolares a crianças carentes

No último sábado, 16, voluntários da Casa do Caminho de Mossoró entregaram parte dos kits escolares arrecadados durante o projeto Natal Solidário. Foram beneficiadas crianças das comunidades Favela, na zona rural de Mossoró, e do conjunto Abolição II e áreas circunvizinhas.

De acordo com o presidente da Casa do Caminho, Marcelo Dantas, foram entregues 60 kits escolares na comunidade Favela, em ação desenvolvida no sábado pela manhã, e 70 kits para as crianças da área próxima ao conjunto Abolição, durante atividade realizada à tarde, em conjunto com o Núcleo da Fraternidade Espírita Irmã Angélica. Além da doação dos itens, foram realizados momentos de confraternização com atividades lúdicas, brincadeiras e lanches.

Marcelo Dantas informa que mais duas ações de entrega de kits escolares estão previstas para os dias 21 e 22 de dezembro, na Escola em Baraúna e na Comunidade Primavera.

Segundo ele, até o momento da Casa do Caminho arrecadou 300 kits escolares, “mas para todas as atividades agendadas, precisamos de cerca de 400 kits. Somos muito gratos a todos que já colaboraram e pedimos a quem ainda puder nos ajudar para alcançarmos nossa meta, que possa contribuir com a campanha”, diz Marcelo.

Os interessados em ajudar na campanha Natal Solidário podem fazer a doação na Casa do Caminho Mossoró na Av. João da Escóssia, 1000 – Nova Betânia – Mossoró/RN ou através de transferência pelo Banco do Brasil – Ag: 4391-5 | C/C: 15171-8.