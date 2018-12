Carta escrita por médica com câncer, antes de morrer, viraliza nas redes sociais

A médica Larissa Alessandra Medeiros, 40, que morreu no dia 22 de dezembro por conta de um câncer de mama, deixou carta cujo teor foi divulgada na internet e acabou viralizando nas redes sociais. A mensagem é dirigida à família, e a paciente relatou seus últimos momentos de vida, sugerindo que todas as pessoas possam aproveitar ao máximo suas vidas.

O texto foi feito dias antes do seu último internamento, em hospital do Paraná. No documento, a médica relata os momentos difíceis durante o tratamento. “Não mudaria minhas chances ou acessos a remédios, não teria pique e disposição para viajar (não posso me ausentar por mais de quinze dias pela quimio, que tem dado muitas reações extras)”.

Também na carta, ela recomenda que as pessoas possam conviver em paz com os outros, respeitando a maneira de ser de cada um. “Vamos celebrar a vida, ter prazer nos encontros, evitar brigas ou assuntos pesados… Queria que todos que puderem começassem a passear, viajar, praticar a leveza no dia a dia… Quem quiser ir, voltar, sair, ficar, silenciar… Siga seu coração… Decida por si…”.

Por fim, Larissa pede para “todos que quero bem” possam aproveitar suas vidas, curtindo todos os momentos que a vida possa oferecer de melhor. “Tomem as rédeas de suas vidas… Viajem, namorem, comprem com responsabilidade o que lhes dá prazer… a vida é HOJE!! Só hoje! Viagens, comer num lugar gostoso, comprem a roupa bonita que querem…”, comunica.

Larissa era especialista em transplantes de medula óssea e mestre na área de falência medular.