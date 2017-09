Carro incendiado em frente ao ITEP-Mossoró

Um veículo tipo “Tracker” da marca Chevrolet, estacionado em frente ao ITEP/Mossoró, pertecente a um funconário do órgão, foi incendiado por volta das 03h00min desta madrugada de sábado 23 de segtembro.

Os funcionários do ITEP de plantão ouviram estrondos dos pneus que estouraram por conta do calor e o fogo só não destruiu o carro por completo, pela ação dos funcionários do ITEP que saíram do prédio para ver o que estava acontecendo.

Pelo fato de serem encontrados objetos como marreta, garrafa plástico suja de gasolina e palitos de fósforos, a primeira impressão é de que o incêndio foi uma ação criminosa.

O dono do veículo registrou queira na Delegacia de Plantão e acredita que o caso será elucidado, tendo em vista a existência de câmeras de monitoramento nos prédios vizinhos.