Carro fumacê passa a circular em toda área urbana de Mossoró a partir desta segunda (29)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró acionou a presença do carro fumacê para o Município visando combater os mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya. A partir de segunda-feira (29) todos os bairros da área urbana serão assistidos por 10 carros fumacês que vão circular simultaneamente, com o apoio de mais dois carros, durante 20 dias. A solicitação partiu da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância à Saúde, devido o aumento atípico de notificações de possíveis focos das arboviroses nos meses de agosto e setembro.

O horário de atuação dos veículos vai ocorrer a partir das 4h30 da manhã e final da tarde a partir das 17h. A Secretaria de Saúde orienta que os mossoroenses abram portas e janelas para melhor penetração do inseticida.

Por uma medida de prevenção, a Vigilância à Saúde entendeu que seria necessária a circulação em todos bairros e não isoladamente em alguns específicos. De acordo com dados do último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) o Índice de Infestação Predial (IIP) vem caindo consideravelmente, saindo de 7,9% no início de 2017 para 3,4% neste segundo semestre. “O Índice de Infestação Predial está em 3,4%, sendo o menor dos últimos tempos que a gente tem observado.”, afirma Edinaidy Menezes, coordenadora do Centro de Controle de Zoonozes.

“Este ano tivemos esse comportamento diferente e por isso houve a necessidade de um enfrentamento maior com o carro fumacê. Mesmo com o IPP baixo, comparado com anos anteriores, a gente está tendo notificações de casos acima do esperado para esta época do ano, uma época sem chuvas.”, explica a coordenadora do CCZ, Edinaidy.

As localidades rurais onde o fumacê vai passar serão definidas ao longo dos 20 dias de trabalho e de acordo com os números de casos notificados nas últimas semanas epidemiológicas. “O Município continua realizando o bloqueio de focos com máquinas portáteis na zona rural, com nossos operadores. Quando a equipe do fumacê estiver aqui a gente vai discutir e selecionar as localidades rurais que vão ser trabalhadas.”, finaliza Edinaidy Menezes.

A partir desta segunda-feira também será dado início ao último LIRAa deste ano, com previsão de ser finalizado no fim da próxima semana e o resultado do novo levantamento obtido nas primeiras semanas do próximo mês. O LIRAa é uma verificação feita de forma amostral a fim de se chegar ao Índice de Infestação Predial. O IIP é um indicador que mostra o percentual de casas com focos do mosquito e representa um alerta a possíveis epidemias das arboviroses.

Fonte:Prefeitura de Mossoró