Carro é incendiado no pátio da prefeitura de São João do Sabugi

Um carro da Prefeitura de São João do Sabugi, no Seridó potiguar, foi incendiado quando estava estacionado no pátio da prefeitura, na noite da quarta-feira, 07 de dezembro. A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito de ter ateado fogo no veículo. O veículo, um Fiesta, foi destruído pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

Os investigadores irão analisar as imagens das câmeras de segurança da prefeitura de São João do Sabugi em busca de identificar se o veículo foi incendiado de forma criminosa e identificar o autor do ataque.

Este foi o quarto ataque suspeito em cidades potiguares esta semana. No domingo, um ônibus foi incendiado, a delegacia e um carro da Polícia Civil foram atingidos por tiros em Natal e Parnamirim. Na madrugada da terça-feira, 06, um carro da Empresa De Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RN) foi incendiado no pátio da Prefeitura da cidade de São Vicente.

A polícia investiga se os atentados são retaliações dos criminosos à instalação de bloqueadores de celular na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no município de Nísia Floresta.