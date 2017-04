Carro capota e atropela feirante na margem da RN-117

Uma feirante que comercializava frutas a margem da RN-117 foi atropelada por um veículo em capotamento nesta quarta feira, 26. O duplo acidente ocorreu no trecho da estrada que liga Mossoró à Governador Dix-Sept Rosado.

Segundo o condutor do veículo Fiat Uno de placas MOO-6844 – Sousa (PB), o mesmo seguia sentido Governador/Mossoró, e perdeu o controle do veículo para livrar a colisão com um outro veículo que fazia ultrapassagem proibida numa curva na comunidade de São João da Várzea.

Sem controle o veículo saiu da estrada e capotou colhendo a feirante que foi arrastada com a barraca. A vítima sofreu fratura exposta na tíbia e foi levada ao Hospital Regional Tarcísio Maia. O condutor do veículo permaneceu no local prestando atendimento a vítima até a chegada dos socorristas.

Segundo relatos dos moradores da comunidade é muito comum o registro de acidentes por imprudência no local.

Foto: Passando na Hora