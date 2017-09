Uma carreta carregada com bananas tombou na BR-226 quando tentava desviar dos buracos na via. O acidente aconteceu entre os municípios de Triunfo Potiguar e Campo Grande, no Oeste do RN, na manhã desta quinta-feira, 14.

O motorista da carreta, que possui placas da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, teve um dos braços quebrado e foi socorrido para um hospital, mas não corre risco de morte.