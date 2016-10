Carol Fernandes

NOVO ESPAÇO

A top das ginecologistas Dra Rejane Holanda se prepara para iniciar o ano de 2017 com seu consultório em novo endereço com um projeto lindo e todo especial da arquiteta Narjara Souza que sempre Arrasa.

SUPER PRATICO

Fiquei encantada com o novo aplicativo SupermerCasa que já tem sido requisitado e aprovado por quem testou, de fácil acesso e super pratico de fazer e receber suas comprinhas sem sair de casa.

É COISA DE CINEMA

Ontem no auditório da OAB aconteceu o lançamento para a imprensa da 3ª edição da Expo Doces e Festas, que esse ano traz o tema “É coisa de Cinema!” como inspiração para o conceito do evento aberto ao público que acontece nos dias 19 e 20 de Novembro. Damásio Medeiros, presidente da Associação dos Panificadores e Similares de Mossoró e Região Oeste (APASMO), estima um público em torno de 15 mil superando os números anteriores.

QUENTES & FRIAS

E como tem comerciante em Mossoró precisado aprender que já não basta apenas satisfazer o cliente, é preciso encanta-los. Alô Sebrae tem algum curso disponível por ai?

Augusto Neo e Kerlandia Rego estão contagiado o mundo das redes social com a felicidade de esta juntinhos. O amor é lindo!

Paulo Roberto anda vendo passarinho azu!l só nos resta saber quem é a felizarda…Conto ou não conto?

Toda linda, simpática, sarada e loiraça Tahabata Mendes chama atenção de verdade na academia Biofit.

Feliz aniversario para nossos aniversariantes da semana Dr Arturo Rosado, Malaga Veras, Noguchi Filho, Thaisa Fernandes, Narjara Souza, Leilane Dias, Barbara Tavares , Lulinha Guerra, George Azevevo, Marinaldo Rocha, Aila Silveira,

Fernando Fernandes só sendo bacana na central Globo de produção Projac deixando muita gente só na vontade com os melhores registros entre as celebridades.

Que festa mais linda e prestigiada a do HALLOWEEN do CNA que aconteceu na noite da ultima terça(26), parabéns a Ediane Fernandes que não poupa em nada para fazer o melhor acontecer!

Impressionada com tanta coisa linda na DECOR STUDIO HOME que esta cheia de novidades e com uma mega promoção. Vale a pena conferir, se encantar e fazer grandes aquisições com o bom gosto de quem entende.