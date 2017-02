Carnaval Multicultural de Natal terá seis polos e atrações nacionais

Em sua 9ª edição, o Carnaval Multicultural de Natal promete ser o maior de sua história. Promovido pela Prefeitura do Natal com coordenação da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), o Carnaval deste ano apresenta a consagrada fórmula aprovada pelo público de reunir grandes atrações nacionais, o melhor da pluralidade da música regional, troças, blocos, bandas de frevo, escolas de samba e tribos de índio juntamente com muitas prévias que já aquecem o Carnaval desde os primeiros dias de fevereiro.

A programação do Carnaval Multicultural, que conta com patrocinadores da iniciativa privada e renúncia fiscal da Lei de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão, foi apresentada pelo Prefeito Carlos Eduardo. Na ocasião foi divulgado, também, o vencedor do concurso de Decoração Carnavalesca. O projeto “Folia Potiguar”, comandado por Ciro Celestino foi o vencedor.

O Prefeito Carlos Eduardo ressaltou a importância do carnaval para a cidade. “O Carnaval de Natal voltou de vez. Essa é a cidade da alegria, da boa música! Aqui se diverte o folião, e ganha desde o pipoqueiro ao dono do hotel. Para se ter uma ideia, ano passado, segundo a pesquisa da Federação do Comércio (Fecomércio), o carnaval movimentou cerca de 40 milhões de reais e esse ano vai movimentar muito mais. As pessoas estão deixando de viajar para o Rio de Janeiro, Olinda e Salvador para ficar aqui, ” comemorou.

A folia começou com o lançamento do bloco “Luar de Natal”, bloco esse que sairá nas ruas da cidade no dia 26/02. Em seguida, subiram ao palco Fobica do Jubila, Paulo Dusouto, Bloco Cosplay, Chico Bethoven e Gilberto Cabral, baterias da Escolas de Samba Malandros do Samba e Balanço do Morro, além do maestro Neemias Lopes, e os cantores Cleudo Freire e Luna Hesse.

O secretário de Cultura Dácio Galvão estava entusiasmado. “Este ano teremos 06 polos e faremos um carnaval em toda a cidade”, afirmou.

O Carnaval mantém a tradição dos Polos Multiculturais. Ponta Negra, Redinha, Rocas; Centro Histórico; Ribeira; Virada Carnavalesca (Ponta Negra), Largo do Atheneu e Praça Cívica, com participação de 95% de artistas locais e terá presenças de artistas nacionais como Monobloco, Margareth Menezes, Morais Moreira, Elba Ramalho, Alceu Valença e muito mais.