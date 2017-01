Cármen Lúcia convoca presidentes de tribunais para reunião sobre presídios

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, convocou para amanhã (12), às 10h, na sede da Corte, uma reunião com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do país para a crise do sistema penitenciário.A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, em reunião na semana passada com presidentes de tribunais de Justiça do NorteCarlos de Souza/TJ AM

Cármen Lúcia pretender dar continuidade aos esforços do Judiciário para encontrar soluções para a crise.

Na semana passada, após a rebelião que terminou com 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, a ministra se reuniu com os presidentes dos tribunais da Região Norte para debater o assunto.

Desde que assumiu o comando do Judiciário, em setembro, a ministra tem feito visitas surpresa a penitenciárias do país e já esteve em unidades prisionais no Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Agência Brasil