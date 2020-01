Carlos Eduardo lembra propostas que Fátima chamou de ‘Satanás’, mas fez no RN

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), usou as redes sociais para lembrar de alguns posicionamentos políticos da governadora Fátima Bezerra (PT) do tempo que ela ainda era senadora.

“A senadora Fátima Bezerra chamava o teto orçamentário do presidente Temer, de proposta do ‘’diabo”, do “satanás”. Eleita governadora, sua primeira ação foi estabelecer o teto orçamentário no RN. Taxava a reforma da Previdência de “traição”, “crime”. E agora?”, escreveu o ex-prefeito.

Carlos Eduardo disputou o Governo do Estado contra Fátima nas Eleições 2018, mas foi derrotado no segundo turno.

Fonte: Portal Grande Ponto